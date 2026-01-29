В Госдуме поддержали идею о получении согласия мужа на аборт

Фото: Москва 24/Анна Селина

Обязательное согласие мужа при решении женщины сделать аборт должно быть закреплено законодательно. Об этом ТАСС заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

"Мы исходим из того, что если это зарегистрированный брак, то это отец будущего ребенка, и, конечно, он также вправе принимать решение о рождении", – пояснила собеседница агентства.

Соответствующую инициативу озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, женщина может быть в состоянии аффекта при принятии решения о прерывании беременности. Он считает, что в дискуссии о том, совершать этот поступок или нет, должны присутствовать слова супруга.

Ранее президент фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина призвала россиянок рожать, несмотря на трудности с финансами или жильем. Она также заявила, что проблемы с демографией объясняются "женской жадностью". Кроме того, Москвитина выразила уверенность в необходимости принятия в России закона о запрете "склонения к аборту" на федеральном уровне.