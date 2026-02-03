Форма поиска по сайту

03 февраля, 12:08

Происшествия

В Москве двое хирургов IQ Plastique предстанут перед судом из-за гибели пациента

Фото: depositphotos/wedmov

В Москве хирурги частной клиники 46-летний Илья Елагин и 30-летний Тамерлан Кадзаев предстанут перед судом из-за гибели пациента после операции по снижению веса. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Хирурги работали в ООО "Ай Кью Пластик" (IQ Plastique). Установлено, что в 2024 году к ним в клинику обратился пациент для проведения операции по снижению веса. С ним был заключен договор на сумму более 300 тысяч рублей.

"Кадзаев вместо оперирующего врача неправомерно заполнил "предоперационный эпикриз". Непосредственно выполнявшим операцию Елагиным не обоснована ее необходимость и по небрежности проигнорированы медицинские показания", – говорится в сообщении.

Кроме того, обвиняемые проявили небрежность и в послеоперационном наблюдении пациента. Это привело к осложнениям и его смерти.

Пациентом этой пластической клиники стал продюсер Петр Гаврилов. Сообщалось, что ему сделали операцию, однако после выписки состояние мужчины ухудшилось и он повторно обратился в больницу. После очередного хирургического вмешательства пациента доставили в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Двух врачей клиники задержали. Спустя время суд отправил их под домашний арест.

"Безопасный город": двум пластическим хирургам клиники Хайдарова предъявили обвинения

