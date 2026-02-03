Минкульт: Богомолов был назначен во МХАТ с учетом его квалификации и опыта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Решение о назначении режиссера Константина Богомолова на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ было принято с учетом его квалификации и опыта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минкульт РФ.

"Следует отметить, что Константин Юрьевич – российский театральный деятель, режиссер театра и кино, выпускник филологического факультета Московского государственного университета и Российского государственного института театрального искусства – ГИТИСа", – добавили в ведомстве, обратив внимание на его звание заслуженного деятеля искусств РФ.

На соответствующий пост Богомолов был выдвинут после смерти предыдущего ректора, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. О назначении стало известно 23 января, к обязанностям он приступил на следующий день. Трудовой договор с режиссером заключен на время до проведения выборов нового ректора.

Богомолов заявлял, что в своей работе будет стремиться к сохранению и развитию традиций русского психологического театра. Он подчеркивал, что планирует вместе с коллективом воспитывать глубоких, умных, всесторонне развитых профессионалов.

Однако ряд выпускников Школы-студии МХАТ выступили против его назначения. Свое недовольство они мотивировали противоречием принципу преемственности. В частности, все предыдущие руководители учебного заведения окончили МХАТ, в то время как Богомолов – ГИТИС.

Сам режиссер в ответ на критику назвал соответствующие рассуждения о "своих" и "чужих" наивными и глупыми. Богомолов подчеркнул, что вся русская театральная школа выросла из режиссера Константина Станиславского, а также добавил, что его мастер Андрей Гончаров напрямую наследовал традиции МХАТа и воспитывал своих учеников в методе русского психологического театра.

