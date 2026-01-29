Исполнитель хита "Черный бумер" Серега стал лесорубом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Белорусский исполнитель Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко. – Прим. ред.) стал лесорубом. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на интервью рэпера с Аленой Жигаловой.

"Это мое хобби. Я по месту жительства нашел себе применение", – поделился артист.

Он рассказал, что заинтересовался этим во время поездки на базу олимпийского резерва в Белоруссии, где обнаружил немало "неколотого материала". Серега предложил помочь местным сотрудникам, после чего ему даже предложили устроиться на официальную должность, однако он отказался. По его словам, это сравнимо со тренировкой на свежем воздухе.

Серега также рассказал, что увлекается альпинизмом, хотя у него и нет серьезных достижений в этом виде спорта. Во многом влияют взгляды артиста, для которого нет цели покорить горы, так как, по его мнению, излишние амбиции могут обернуться трагедией.

Ранее актера сериала "Даешь молодежь!" Аслана Бижоева заметили на работе в пункте выдачи Wildberries. Позднее он обратился к поклонникам и объяснил, что продолжает сниматься в кино, а на ПВЗ, открытом для супруги, помогает в свободное время.