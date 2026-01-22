Бурунов назвал психотерапию нормальной и необходимой практикой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обращение за помощью к психологу – это нормальная и необходимая практика. Об этом рассказал актер Сергей Бурунов в беседе с News.ru, поделившись своим опытом.

"Это очень цивилизованный подход. Я раньше стеснялся этого и думал, что я мужик, я же справлюсь со всем. Потому что обращаться к психотерапевту, к психологу, <...> к этим специалистам – это постыдная история", – признался артист.

По словам актера, в прошлом он воспринимал обращение за психологической помощью признаком слабости, предпочитая держать накопившиеся проблемы в себе. Однако подобные установки не имеют ничего общего с настоящим пониманием ответственности за свое состояние, заявил он.

Бурунов добавил, что боль не уходит со временем, а лишь копится. Психолог же помогает провести "гигиену мозга", выпустить подавленные переживания, которые могут стать в будущем источником серьезных проблем и даже болезней.

Ранее эксперт рассказала, могут ли россиян уволить после психиатрической проверки. Оказалось, что подобный исход на самом деле возможен, однако лишь в том случае, если человек по заключению специалиста признан полностью недееспособным.

Специалист отметила, что даже при наличии явных внешних признаков психического неблагополучия у сотрудника работодатель не может самостоятельно инициировать проверку без медицинского заключения.