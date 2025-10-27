Психолог Кардиакос: техника "скорой помощи" помогает при тревоге и сильных эмоциях

Фото: 123RF.com/milkos

При тревоге и сильных эмоциях помогает техника "скорой помощи". Она позволяет саморегулироваться, рассказала в беседе с "Радио 1" семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

"Например, метод "5-4-3-2-1": когда сознание "улетает", нужно мысленно назвать 5 вещей, которые видишь, 4 вещи, которые ощущаешь кожей (текстура ручки, ткань одежды), 3 звука, которые слышишь, 2 запаха, которые чувствуешь, 1 вкус (можно представить). Это возвращает в "здесь и сейчас", – пояснила специалист.

По словам психолога, эта техника способна помочь вывести человека из эмоциональной напряженности и войти в более спокойное и уравновешенное состояние.

Ранее психиатр Александр Панов рассказал как отличить стресс от тревожного расстройства. Стресс возникает в качестве кратковременной реакции, тревожное расстройство же принимает затяжной характер и имеет множество серьезных симптомов, таких как страх, навязчивые мысли, тяжесть в груди.

Если со стрессом можно попробовать справиться самостоятельно, то тревожное расстройство требует консультации со специалистом. Врач предупредил, что игнорирование проблемы может привести к ее усугублению.