Автор запрета на распространение в СМИ обвинительной информации отозвал документ

Автор проекта о запрете обвинительной информации в СМИ, депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев отозвал документ. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Уточняется, что проект ранее был направлен на экспертизу в Совет законодателей России при Федеральном собрании. В связи с отзывом документа Госсовет Татарстана обратился с просьбой снять инициативу с экспертно-правовой оценки.

Галеев предлагал штрафовать на сумму от 300 тысяч до 2 миллионов рублей за публикацию обвинительной информации до решения суда с оговоркой "предположительно" или ссылками на источники.

В Кремле не выразили позицию по этому вопросу, указав на то, что сначала проект должны были рассмотреть законодатели, что "целиком и полностью" является их прерогативой.