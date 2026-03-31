Мужчину едва не придавили исторические ворота в китайском Чаочжоу

В китайском Чаочжоу мужчину едва не придавило историческими воротами, которые обрушились из-за непогоды. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, как конструкция шатается и вскоре падает из-за очередного порыва ветра. В этот момент мужчина проезжал через ворота на мопеде.

Ранее 16-летний подросток в Якутске погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия – моя история".

По предварительным данным, школьника придавило тяжелой подвижной металлической деталью. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования родителям погибшего ребенка.