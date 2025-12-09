Rutube впервые обогнал YouTube по количеству российских зрителей в день

Фото: 123RF.com/prykhodov

Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал по показателю дневной аудитории международную платформу YouTube на отечественном рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В субботу, 6 декабря, аудитория Rutube составила более 23,8 миллиона человек. Это превысило аналогичный показатель YouTube, который составил 22,3 миллиона пользователей.

Ранее на Rutube начал работать официальный канал Киностудии имени Горького. На платформу загрузили свыше 100 картин из золотой коллекции студии, которые можно посмотреть бесплатно и без регистрации. В подборку вошли "Морозко", "Королевство кривых зеркал", "Офицеры", "Три плюс два" и другие фильмы.

Также сообщалось, что российский видеохостинг стал маркировать каналы, которые внесены Роскомнадзором в реестр страниц пользователей соцсетей более чем с 10 тысячами подписчиков.