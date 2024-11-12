Rutube начал маркировать каналы пользователей из реестра Роскомнадзора

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Видеохостинг Rutube начал маркировать каналы, которые внесены Роскомнадзором в реестр страниц пользователей соцсетей более чем с 10 тысячами подписчиков, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Кроме того, Rutube сделал собственный виджет с напоминанием, что пора внести канал в реестр. У пользователей при необходимом количестве подписчиков появится кнопка "Подайте сведения в Роскомнадзор" и ссылка на регистрацию канала на портале "Госуслуги".

Отмечается, что видеохостинг автоматически разместит на канале знак А+, как только Роскомнадзор внесет данные в реестр.

"Блогеры активно подают свои данные через платформу", – отметили в пресс-службе.

Владельцам нескольких каналов с 10 тысячами и более подписчиков нужно подать отдельное заявление на каждый из них.

"Маркировка каналов – это одна из тех мер, которые помогут нам улучшить видеохостинг и пользователям в соблюдении нового закона о регистрации блогеров. Самим блогерам теперь будет проще привлечь внимание зрителя к контенту", – считает директор по работе с контентом Rutube Илья Емелин.

Владимир Путин 8 августа подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков. Согласно закону, с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых составляет больше 10 тысяч пользователей, должны передать в Роскомнадзор сведения о себе.

В том числе это обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.