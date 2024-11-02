Депутат Горелкин: каналам в соцсетях, отсутствующих в реестре РКН, не нужна идентификация

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Каналам с аудиторией более 10 тысяч человек в социальных сетях, которые отсутствуют в реестре РКН, не нужно проходить идентификацию, заявил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Горелкин отметил, что в настоящее время зарегистрировать на портале "Госуслуги" можно только те каналы, которые представлены в соцсетях, присутствующих в специальном реестре РКН. Среди таких – Twitch, LiveJournal, "Дзен", Yappy, YouTube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, "ВКонтакте", "Одноклассники", TikTok и "Пикабу".

По его словам, работа, в том числе размещение рекламы, в заблокированных в России социальных сетях не ограничивается, однако в скором времени она будет регулироваться отдельным законом, проект которого уже прошел первое чтение.

"Никаких ограничений по размещению рекламы и репостам не будет, пока этот ресурс официально не признают соцсетью или он (после принятия соответствующего законопроекта. – Прим. ред.) не подпадет под блокировку", – отметил Горелкин.

Ранее форма для регистрации владельцев каналов и страниц с 10 тысячами подписчиков появилась на портале "Госуслуги". После добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. Сама регистрация доступна для физических и юридических лиц, ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.