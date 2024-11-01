Регистрация владельцев каналов с 10 тыс подписчиков появилась на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Форма для регистрации владельцев каналов и страниц с 10 тысячами подписчиков появилась на портале "Госуслуги". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ в телеграм-канале.

По информации ведомства, после добровольной идентификации каналы или страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень. Сама регистрация доступна для физических и юридических лиц, ИП, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram разрабатывает инструменты для выполнения новых требований российского законодательства, касающихся каналов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков.

По словам зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина, нововведения появятся в работе платформы сразу после вступления закона в силу, как это было сделано с функционалом для работы с Единым реестром интернет-рекламы. Депутат подчеркнул, что Telegram заинтересовал в снижении числа фейков и провокаций в интернете.