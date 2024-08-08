Путин подписал закон о деанонимизации владельцев каналов с более чем 10 тыс подписчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тысяч подписчиков.

Согласно закону, с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых составляет больше 10 тысяч пользователей, должны будут передать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. В том числе это будут обязаны сделать и владельцы публичных каналов в мессенджерах.

Перечень таких страниц в соцсетях будет вести РКН. Владельцы каналов, сведения о которых не включены в перечень, не смогут размещать в них рекламу и предложения по финансированию.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев аккаунтов в мессенджерах. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что в обычной жизни.

Создание реестра блогеров облегчит для РКН возможность выписывать штрафы. Об этом рассказал управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.