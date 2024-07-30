Госдума приняла закон о деанонимизации владельцев аккаунтов в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев аккаунтов в мессенджерах.

Изменения содержатся в законе, направленном на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки сим-карт иностранцами. Новые нормы дополнят закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно документу, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, чья аудитория превышает 10 тысяч человек, должны будут сообщать сведения о себе в Роскомнадзор (РКН). Речь идет в том числе и о владельцах публичных каналов в мессенджерах. Состав сведений и порядок их предоставления установит правительство.

РКН будет вести перечень таких персональных страниц в соцсетях. Владельцы публичных каналов, сведений о которых нет в перечне ведомства, не смогут публиковать на своих страницах предложения по их финансированию, а также рекламу. Соответствующие поправки вносятся и в закон "О рекламе". Также информацию из этих публичных каналов нельзя будет репостить.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на интернет должно распространяться то же правовое регулирование, что в обычной жизни. Он напомнил, что в России есть ряд законов, регулирующих информацию как в традиционных СМИ, так и в Сети. Он отметил, что если в жизни все регулируется законодательством, то оно должно расширяться и на интернет.

