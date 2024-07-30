Сайт "Фикбук" убрал запрещенные материалы для пользователей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт "Книга фанфиков" ("Фикбук"), где публикуются любительские произведения на основе популярных франшиз, убрал запрещенные материалы для пользователей из России. Об этом говорится в телеграм-канале "Фикбука".

"Мы сделали все необходимые изменения, чтобы "Фикбук" соответствовал законам РФ. На данный момент мы ждем, когда изменения пройдут проверку в РКН. К сожалению, время проверки зависит не от нас, и это может занять какое-то время", – отметили там.

Для пользователей из других стран разделы сайта будут доступны без изменений, добавили в "Книге фанфиков". Такое заявление было сделано создателями портала после блокировки ресурса со стороны РКН.

Ранее издательство АСТ заявило, что не получало документов по изъятию книг "Вредные советы" Григория Остера. До этого прокуратура одного из районов Красноярского края нашла в ней сцены жестокости и насилия. В издательстве подчеркнули, что книгу издают на протяжении 30 лет и им сложно поверить, что кто-то будет требовать изъятия произведения без судебного решения.

