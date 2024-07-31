Эксперт Кравченко: создание реестра блогеров облегчит для РКН выписывание штрафов

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Создание реестра блогеров с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков облегчит для Роскомнадзора (РКН) возможность выписывать штрафы. Об этом в эфире радио КП заявил управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Эксперт считает, что проблем для авторов телеграм-каналов и блогеров будет много. Он выразил уверенность, что в данном реестре окажутся десятки тысяч записей.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев аккаунтов в мессенджерах. Нововведения дополнят закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Согласно документу, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях и публичных каналов в мессенджерах, чья аудитория превышает 10 тысяч человек, должны будут сообщать сведения о себе в РКН. Состав сведений и порядок их предоставления установит российское правительство.