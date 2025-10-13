На Rutube заработал канал с фильмами Киностудии Горького

Фото: 123RF/prykhodov

В честь 110-летия старейшей кинопроизводственной компании Москвы на видеохостинге Rutube начал работу официальный канал Киностудии имени Горького. Пользователям стали доступны более 100 картин из золотой коллекции студии, которые можно смотреть бесплатно и без регистрации, сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В подборку вошли легендарные фильмы, знакомые нескольким поколениям зрителей, в том числе киносказки "Морозко" и "Королевство кривых зеркал", военные драмы "А зори здесь тихие..." и "Офицеры", комедия "Три плюс два", многосерийные художественные фильмы "Семнадцать мгновений весны" и "ТАСС уполномочен заявить".

"Радостно видеть, что фильмы, снятые 50 или даже 70 лет назад, находят отклик у сегодняшних пользователей интернета. Тот факт, что они собирают сотни тысяч просмотров, доказывает, что настоящее кино находится вне времени", – поделилась заместитель гендиректора по маркетингу и коммуникациям Киностудии имени Горького Анна Харнас.

Сейчас канал насчитывает более 25 тысяч подписчиков. Абсолютным лидером просмотров стала сказка "Морозко" Александра Роу, которую посмотрели почти 350 тысяч раз. Также в топе популярности – первая серия фильма "А зори здесь тихие..." (168 тысяч просмотров) и картина "Вам и не снилось..." (123 тысяч просмотров).

Ранее сообщалось, что в Москве с 24 октября по 5 ноября пройдет XIX Большой фестиваль мультфильмов. Во время смотра представят 400 фильмов из 35 стран. Мероприятия пройдут на 50 площадках. После закрытия на сайте фестиваля будет доступна онлайн-версия события с 7 по 16 ноября.