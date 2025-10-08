"Союзмультфильм" создал стриминговый канал на платформе Twitch

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киностудия "Союзмультфильм" запустила свой стриминговый канал на платформе Twitch, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.

"В эфире демонстрируются прохождения видеоигр на основе мультфильмов и сериалов киностудии, а также популярная анимация", – уточнили представители "Союзмультфильма".

Стримы будут выходить каждый понедельник. Наблюдать за проектом под названием "СоюзмультСТРИМ" можно как на Twitch, так и на YouTube-канале киностудии.

Трансляции ведет профессиональный ведущий Павел Лосев. По его словам, проект позволит объединить разные поколения зрителей. Он также отметил, что платформа Twitch является идеальным местом для общения с аудиторией.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" планирует снять полнометражный художественный фильм "Ну, погоди!" совместно с телеканалом НТВ и Кинокомпанией ТЕМП. Картину планируют выпустить в 2028 году. Соглашение о ее создании было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

