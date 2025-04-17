ТАСС: доступ к сервису Rutube восстановлен в Узбекистане

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В Узбекистане восстановили доступ к российскому видеохостингу Rutube, сообщает ТАСС.

По состоянию на 17:35 по местному времени (15:35 по московскому времени) сервис работает в штатном режиме.

О проблемах с доступом к видеохостингу стало известно днем 17 апреля. При попытке зайти на сайт пользователи видели уведомление об ошибке, которое сообщало о том, что установить безопасное соединение не удалось.

Как отмечали в пресс-службе Rutube, изменения по количеству просмотров из Узбекистана не наблюдались. При этом ряд СМИ утверждали, что сервис был заблокирован на территории страны в соответствии с постановлением кабмина Узбекистана.