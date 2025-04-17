ТАСС: доступ к сервису Rutube пропал на территории Узбекистана

Фото: ТАСС/URA.RU/Руслан Яроцкий

Российский видеохостинг Rutube недоступен на территории Узбекистана, пишет ТАСС.

При попытке зайти на сайт появляется ошибка, что не удается установить защищенное подключение. Местные СМИ утверждают, что такая же проблема есть у местных жителей и гостей республики.

"Мы не видим изменений по количеству просмотров из Узбекистана. В настоящее время оно находится уровне среднесуточных значений последнего года", – отметили в пресс-службе Rutube.

Кроме того, согласно данным агентства персонализации при министерстве юстиции Узбекистана, видеохостинг не числится в реестре нарушителей законодательства страны, утверждает РИА Новости.

Официально сообщения о блокировке ресурса не публиковались. При этом ряд СМИ утверждают, что Rutube якобы был заблокирован в республике на основании постановления кабмина Узбекистана.

Ранее видеохостинг был заблокирован в Турции. Причиной называлась якобы реклама нелегальных азартных игр. На момент начала апреля решение о блокировке было принято только местным регулятором, но не судом. При этом сам Rutube не получал никаких запросов и предписаний по данному вопросу.

