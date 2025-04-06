ТАСС: Rutube заблокирован в Турции из-за рекламы ставок

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Видеохостинг Rutube заблокирован в Турции из-за рекламы нелегальных азартных игр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение управления информационных технологий страны.

"Незаконные ставки могут быть использованы в сфере финансирования терроризма. Деньги, которые вы отправляете на нелегальные сайты со ставками, могут сделать вас преступником. Кроме того, незаконные ставки и азартные игры являются уголовными преступлениями", – говорится в заявлении регулятора.

На данный момент решение о блокировке принято непосредственно только регулятором, а не судом.

При этом Rutube не получал никаких запросов и предписаний по данному вопросу. Об этом агентству сообщили в пресс-службе платформы, отметив, что Rutube работает в строгом соответствии с законодательством РФ.

"Это касается и размещения рекламы на площадке. На Rutube, согласно правилам платформы, запрещена реклама азартных игр, а также все продукты и услуги, которые с ними могут быть связаны", – пояснили в пресс-службе.

Ранее россиянам назвали условия для разблокировки YouTube. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, вопрос о размедлении видеохостинга YouTube будет обсуждаться лишь после выполнения требований РКН. По его словам, речь в первую очередь идет о разблокировании и отмене ограничений на российских авторов.