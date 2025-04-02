Совфед одобрил закон о запрете рекламы на сайтах экстремистских организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Совфед в рамках пленарного заседания одобрил закон о запрете рекламы на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных в России организаций.

Документ инициировала группа депутатов и сенаторов. Законопроект устанавливает, что рекламу нельзя распространять на сайтах иностранных или международных организаций, общественного или религиозного объединения, а также других организаций, деятельность которых признана нежелательной.

Ответственность за нарушение закона "О рекламе" понесут рекламодатель и распространитель.

Как объяснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, граждане и компании продолжают использовать заблокированные в стране соцсети для рекламы своих товаров и услуг, но они могут не задумываться, что "переводят деньги тем, кто намеренно вредит" России.

По его мнению, закон защитит интересы россиян, а также перекроет "один из источников дохода для владельцев запрещенных информационных ресурсов".

Кроме того, депутаты Госдумы прорабатывают законопроект о запрете рекламы астрологов, магов и других представителей эзотерических услуг. По мнению законодателей, такие услуги не только обманывают доверчивых клиентов, но и наносят им финансовый ущерб.

