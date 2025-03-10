Росстандарт запретил рекламу гостиниц и мотелей на дорожных знаках

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Росстандарт обновил ГОСТ с требованиями к конструкции, цвету и покрытию дорожных знаков, введя запрет на рекламу мотелей, кемпингов, гостиниц и станций техобслуживания, сообщает "Коммерсант".

Нововведения коснулись знаков 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 (информационные щиты на зеленом, белом и синем фоне, на которых указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам). Новый ГОСТ станет обязательным со следующего года, однако регионы могут применить его уже сейчас.

При этом, как отметило издание, причина запрета не раскрывается. Вместе с тем на знаках все еще можно указывать направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров (АТОР) Сергея Ромашкина, новый ГОСТ является несвоевременным, так как развитие автомобильного туризма требует упрощения дорог к гостиницам. Он считает, что правила изменили из-за того, что на знаках фактически была реклама частного бизнеса.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили законопроект, по которому водителей будут информировать о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации. Сигнал будет подаваться специальными техсредствами превышения установленной скорости, которые работают в автоматическом режиме.

