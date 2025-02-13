Законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов внесен в ГД

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Законопроект, который предусматривает запрет рекламы самогонных аппаратов, внесен в Госдуму. Запись об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор законодательной инициативы, депутат Алексей Куринный считает, что в росте потребления и оборота нелегального самогона виноваты распространение рекламы подобных аппаратов, а также легкость их покупки.

Если закон примут, то в РФ нельзя будет рекламировать технологическое оборудование, которое используется для производства домашних спиртосодержащих продуктов крепостью более 16%.

Ранее в РФ предложили ограничить рекламу безалкогольного пива, уравняв ее с жесткими ограничениями на рекламу алкогольного пива. Безалкогольным пивом считается напиток, содержащий не более 0,5% объема этилового спирта. Зачастую выпуском безалкогольного напитка занимаются те же компании, которые производят пиво.

