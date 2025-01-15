"Известия": рекламу безалкогольного пива могут запретить в РФ

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В России предложили ввести для рекламы безалкогольного пива такие же ограничения, как и для алкогольного пива. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает газета "Известия".

Согласно закону, безалкогольным пивом считается напиток, содержащий не более 0,5% объема этилового спирта. Он не подпадает под определение алкогольной продукции, и на него не распространяются жесткие ограничения по рекламе.

Вместе с тем производство безалкогольного пива ничем не отличается от изготовления обычного напитка, который просто лишается градусов после двойной фильтрации.

В законопроекте также отмечается, что зачастую выпуском безалкогольного напитка занимаются те же компании, которые производят пиво. В связи с этим депутаты считают, что реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкоголя и алкогольных брендов. Поэтому к ней должны быть предъявлены те же требования, что и для обычного пива.

Производители безалкогольного пива также часто утверждают, что их продукт может помочь в борьбе с пивной зависимостью и алкоголизмом в целом. Однако это не соответствует действительности и потребление таких напитков способно поддерживать зависимость, говорится в документе.

Ранее сомнолог Наталия Золотарева предупредила, что алкоголь негативно влияет на качество сна. Спиртное делает сон "менее глубоким", что в свою очередь приводит к дневной усталости и уменьшению энергии. Также алкоголь со временем начинает вызывать привыкание, из-за чего прекращение его употребления "часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы".

Нарколог Василий Шуров призвал вернуть вытрезвители в России, так как пьяный человек может занимать высокотехнологичную койку, которая, возможно, нужна пациенту в тяжелом состоянии. Кроме того, финансовая ответственность за нахождение в вытрезвителях должна ложиться на злоупотребляющего алкоголем, считает эксперт.