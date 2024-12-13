Минздрав РФ предложил ограничить продажу самогонных аппаратов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Правительство России утвердило план мероприятий в рамках концепции по снижению потребления алкоголя, включая предложение ограничить продажу самогонных аппаратов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Основная цель концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанную с ним смертность, заболеваемость и инвалидность", – указывается в сообщении.

Сам план состоит из 29 мероприятий, включая пункт о самогонных аппаратах. Уточняется, что планируется ограничить их продажу в розницу в зависимости от определенной производительности, а также запретить дистанционную торговлю ими, рекламу и продвижение.

Кроме того, планируется развивать сферу медпомощи людям с алкогольной зависимостью, их реабилитацию и адаптацию, а также расширить практику по раннему выявлению потребления спиртного. Ожидается, что все эти меры позволят снизить к 2030 году потребление алкоголя до 7,8 литра на человека.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект, который предлагает запретить продажу алкоголя всем, у кого нет подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом. Достигшим 18 лет гражданам будет предлагаться обратиться в специальное учреждение для прохождения обследования и консультации о вреде употребления алкоголя.

