Нарколог Шуров: пьяный человек может занимать койку, которая нужна пациенту

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Нарколог Василий Шуров призвал вернуть вытрезвители в России, так как пьяный человек может занимать высокотехнологичную койку, которая, возможно, нужна пациенту в тяжелом состоянии. Об этом Шуров сообщил в программе "Откройте, Давид".

Кроме того, финансовая ответственность за нахождение в вытрезвителях должна ложиться на злоупотребляющего алкоголем, считает эксперт.

"С точки зрения оптимизации работы медицинской системы – это нужно. Раньше еще были последствия: человеку сообщали на работу, он оплачивал пребывание в вытрезвителе", – отметил он, рассуждая о бесплатном лечении в медицинских учреждениях.

Полный выпуск программы можно посмотреть на платформе "VK Видео".

Ранее сомнолог Наталия Золотарева предупредила, что алкоголь негативно влияет на качество сна. Спиртное делает сон "менее глубоким", что в свою очередь приводит к дневной усталости и уменьшению энергии. Также алкоголь со временем начинает вызывать привыкание, из-за чего прекращение его употребления "часто сопровождается ухудшением симптомов бессонницы".