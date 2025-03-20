Экс-советник президента Клименко: контакты с США не повлияют на работу YouTube в России

Фото: depositphotos/2nix

Экс-советник президента РФ по интернету Герман Клименко выразил мнение, что разморозка контактов между Москвой и Вашингтоном не отразится на возвращении интернет-площадок в Россию. Об этом сообщает News.ru.

По оценкам Клименко, ожидать налаживания функций серверов YouTube и отмены ряда ограничений не стоит. Он усомнился в том, что зарубежные компании начнут исполнять российские законы.

"До тех пор, пока на той стороне не будет реакции на наши законодательные инициативы, мы, конечно же, не будем открывать ни YouTube, ни Facebook (деятельность в РФ запрещена), ни Instagram (деятельность в РФ запрещена)", – указал Клименко.

Он подчеркнул, что для продолжения работы на территории России, в компаниях должна смениться модерационная и коммуникационная политика. Клименко указал, что сейчас этого не наблюдается.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что YouTube по-прежнему недоступен для использования в России.