Психолог Изюмова: при возвращении к облегающим вещам ощущается скованность в теле

Люди привыкли носить одежду на несколько размеров больше, из-за чего мозг привык к состоянию комфорта. В результате, возвращаясь к облегающим вещам, человек чувствует скованность. Об заявила в беседе с телеграм-каналом "SHOT ПРОВЕРКА" доцент Пироговского медунивера, клинический психолог Ирина Изюмова.

Свободная одежда стала стандартом, поэтому прилегающие вещи могут вызывать ощущение сдавленности и даже панику, сопровождающуюся такими симптомами, как учащенное сердцебиение и нехватка воздуха.

Чтобы избежать этого, психолог порекомендовала переходить на облегающую одежду постепенно – сочетать ее со свободными вещами, выбирать мягкие ткани и начинать с комфортных моделей.

Ранее стилист Алексей Ловец назвал естественность трендом 2026 года. По его мнению, людям стоит перестать носить одежду из тотального металлика и фольгированных тканей. Эксперт считает, что киберпанк в повседневном гардеробе стал смотреться тяжело и театрально.

