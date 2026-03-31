Редкий черновик песни Боба Дилана найден в первом издании книги Аллена Гинзберга

Редкий черновик песни Боба Дилана I'm Not There, который был написан в 1967 году, обнаружили в первом издании книги Аллена Гинзберга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аукционный дом Omega Auctions, который цитирует The Guardian.

Как отметили в аукционном доме, листок пролежал в книге десятилетия и выпал, когда новый владелец листал ее. Сборник принадлежал близкой подруге артиста Салли Гроссман, которая получила книгу в качестве подарка от Гинзберга.

"Мы пришли к выводу, что это крайне редкий черновик текста песни, которая считается одним из величайших произведений Дилана", – говорится в сообщении.

Черновик песни выставят на торги в апреле 2026 года. По предварительным оценкам, его стоимость может дойти до 40 тысяч фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей).

Ранее гитару Fender Stratocaster лидера Pink Floyd Дэвида Гилмора продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 14,5 миллиона долларов. Этот инструмент считается одним из самых знаковых в истории рок-музыки. Именно с помощью этой гитары Гилмор сформировал характерное звучание группы.

