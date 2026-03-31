Актриса "Современника" Татьяна Бабенкова поблагодарила "Мосбилет" за удобство

Сервис "Мосбилет" позволяет зрителям проще организовывать поход в театр, заявила Агентству "Москва" актриса театра "Современник" Татьяна Бабенкова.

Она поздравила сервис с первым днем рождения и отметила, что благодаря нему билеты в театр можно купить быстро и в одном месте, без наценок и комиссии.

"Это действительно упрощает путь зрителя в театр. Ждем вас на наших спектаклях!" – подчеркнула Бабенкова.

Ранее сообщалось, что "Мосбилет" предлагает приобрести билеты в три столичных театра со скидкой в честь годовщины.

В частности, до 1 апреля на сайте можно применить промокод и получить скидку 20% на спектакли в Театре имени Н. В. Гоголя, которые пройдут в мае.

Зрителям покажут современную интерпретацию пьесы Александра Островского "Гроза. Искушение", постановку по роману Льва Толстого "Воскресение", а также мистический спектакль "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда.

