31 марта, 15:16

Эксперт Мясоедов: пароли и документы лучше не хранить в облаке

Не стоит сохранять важные документы и пароли в облачном хранилище, так как доступ даже к платным сервисам могут получить посторонние. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Он пояснил, что защита у таких хранилищ бывает разная. При этом некоторые из них действительно трудно взломать из-за высокого уровня информационной безопасности.

Говоря о работе облачных хранилищ, эксперт рассказал, что, по сути, это профессиональные компьютеры, расположенные далеко от человека, который ими пользуется. Данные к ним и от них поступают через интернет. А облаком они называются из-за того, что их никто никогда не видит и для пользователей они существуют в виртуальном пространстве.

Если пользователь хочет просто сохранить фотографии, Мясоедов рекомендовал взять некоторое количество памяти на публичном платном сервисе. Например, это может быть "Яндекс". Он отметил, что взламывать серверы просто ради развлечения никто не будет, так как это не так уж и легко.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил, что хакеры начали взламывать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами.

Если злоумышленники получат доступ к устройству, то смогут похитить личные данные, в том числе видеозаписи с камер, которые встроены в такие кормушки. Также они могут войти через них во внутреннюю сеть и получить доступ к домашним компьютерам.

Москвичи стали реже поддаваться на уловки телефонных аферистов

Читайте также


технологии

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

