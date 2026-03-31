Эксперт Мясоедов: пароли и документы лучше не хранить в облаке

Не стоит сохранять важные документы и пароли в облачном хранилище, так как доступ даже к платным сервисам могут получить посторонние. Об этом в беседе с изданием "Абзац" заявил эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Он пояснил, что защита у таких хранилищ бывает разная. При этом некоторые из них действительно трудно взломать из-за высокого уровня информационной безопасности.

Говоря о работе облачных хранилищ, эксперт рассказал, что, по сути, это профессиональные компьютеры, расположенные далеко от человека, который ими пользуется. Данные к ним и от них поступают через интернет. А облаком они называются из-за того, что их никто никогда не видит и для пользователей они существуют в виртуальном пространстве.

Если пользователь хочет просто сохранить фотографии, Мясоедов рекомендовал взять некоторое количество памяти на публичном платном сервисе. Например, это может быть "Яндекс". Он отметил, что взламывать серверы просто ради развлечения никто не будет, так как это не так уж и легко.

Ранее эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко предупредил, что хакеры начали взламывать умные кормушки для домашних животных и следить через них за россиянами.

Если злоумышленники получат доступ к устройству, то смогут похитить личные данные, в том числе видеозаписи с камер, которые встроены в такие кормушки. Также они могут войти через них во внутреннюю сеть и получить доступ к домашним компьютерам.

