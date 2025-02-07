WP: Великобритания потребовала от Apple доступ к данным пользователей iCloud

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МВД Великобритании потребовало от американской компании Apple создать бэкдор, который позволит ему получать доступ ко всем данным, загруженным пользователями по всему миру в облако iCloud. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно направленному в Apple документу, компания должна предоставить доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud, уверяет источник. Он же предположил, что Apple откажется от шифрования облачного хранилища на территории страны, чтобы не нарушать свои обещания по обеспечению безопасности данных.

На данный момент комментариев со стороны корпорации и британских правоохранителей не поступало.

Тем временем в России начали закрываться сервисы Apple. С середины декабря 2024 года в Apple TV+ произошли изменения, которые коснулись доступности некоторых фильмов и сериалов для российских пользователей. Некоторые из них больше не доступны, но часть контента все еще планируется к выпуску в России.

В дальнейшем в Apple TV+ будут доступны только анонсы предстоящих сериалов и фильмов, но не сами программы. Аналогично в Apple Fitness+ будет доступна только часть новых тренировок. Ранее сервис ориентировался на международные релизы, не включая в программу тренировок в России треки, которые недоступны в Apple Music.