iPhones.ru: Apple ограничит российским пользователям доступ в своих сервисах

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В России начали закрываться сервисы американской корпорации Apple. С середины декабря текущего года компания планирует ограничить доступ россиянам к своим сервисам. Об этом сообщает портал iPhones.ru со ссылкой на источники.

Так, в Apple TV+ произошли изменения, которые коснулись доступности некоторых фильмов и сериалов для российских пользователей. Некоторые из них больше не будут доступны, но часть контента все еще планируется к выпуску в России.

В дальнейшем в Apple TV+ будут доступны только анонсы предстоящих сериалов и фильмов, но не сами программы. Аналогично в Apple Fitness+ будет доступна только часть новых тренировок. Ранее сервис ориентировался на международные релизы, не включая в программу тренировок в России треки, которые недоступны в Apple Music.

В приложении Apple TV+ уже не доступна информация о фильме "Ущелье", что означает отмену его выхода в России.

Однако, вероятно, для российских пользователей функция пополнения баланса Apple ID останется доступной, а также сохранится возможность приобретать приложения и оформлять подписки.

Ранее стало известно, что Apple планирует в ближайшие годы выпустить сразу несколько устройств. В их числе – ультратонкий iPhone. Для уменьшения размеров компания хочет упростить систему камер. Стоимость такой версии смартфона будет ниже линейки Pro.

Кроме того, Apple планирует создать складное устройство, которое можно будет использовать как ноутбук, и складной смартфон.