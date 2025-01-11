NBC: отслеживающая сотни тысяч смартфонов компания из США была взломана якобы хакерами РФ

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База данных компании Gravy Analytics из США, которую ранее обвиняли в незаконном сборе данных с телефонов сотен тысяч американцев, была взломана и похищена якобы российскими хакерами. Об этом сообщает телеканал NBC News.

"По словам двух исследователей в области кибербезопасности и человека, опубликовавшего огромную коллекцию предположительно взломанных файлов, одна из крупнейших компаний, отслеживающих местонахождение американцев с помощью данных смартфонов, была взломана российскими киберпреступниками с целью получения выкупа", – указано в сообщении.

По данным телеканала, некий хакер на форуме сообщил на русском языке о взломе Gravy и опубликовал 17 терабайт информации в качестве доказательства. Он также якобы потребовал выкуп за то, чтобы оставшиеся данные не были опубликованы.

Отмечается, что Gravy Analytics в декабре прошлого года были обвинены в США в незаконном сборе данных о местоположении американцев без их ведома.

Ранее иранские хакеры похитили внутренние документы избирательного штаба Трампа и разослали их СМИ и лицам, связанным с действующим лидером государства Джо Байденом.

До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.

