DPA: Хакеры атаковали ресурсы крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС

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Оппозиционная партия "Христианско-демократический союз" (ХДС) Германии подвергся масштабной кибератаке за неделю до выборов в Европарламент. Об этом со ссылкой на МВД Германии сообщает DPA.

Согласно данным министерства, способ, которым был совершен взлом, "указывает на очень профессионального актора". К расследованию инцидента подключены Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральное управление по информационной безопасности.

Партии удалось изолировать часть своей ИТ-инфраструктуры от сети в качестве меры предосторожности, однако на данный момент неизвестно, был ли в ходе взлома получен доступ к конфиденциальным данным.

Ранее неизвестные получили доступ к системе безопасности движения поездов в городе Щецин в Польше и воспроизвели в них гимн РФ. После гимна России в поездах прозвучала запись одного из выступлений Владимира Путина. На фоне произошедшего железнодорожники обратились в полицию.

До этого связанные с Китаем хакеры взломали электронную почту посла США в Пекине Николаса Бернса. Так, они получили доступ как минимум к сотням тысяч электронных писем официальных лиц США.