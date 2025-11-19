В ГД заявили о замене YouTube российскими видеохостингами в среднесрочной перспективе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российские видеохостинги полностью заменят YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в ходе медиафорума "Международного клуба народного единства".

Депутат в интервью американскому журналисту, экс-сотруднику ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсону заявил, что в 2010-х годах YouTube занимал доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов.

"Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды. Его очень активно используют западные страны в информационной войне", – пояснил Горелкин, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что информационный компонент – один из ключевых в любом военном конфликте. Однако цифровой суверенитет могут себе позволить не все страны.

По его словам, он является "очень дорогим удовольствием", требующим значительных инвестиций и человеческих ресурсов. Горелкин отметил, что понимание необходимости развития российских цифровых платформ пришло еще в 2014 году после введения первых санкций.

В апреле этого года полностью запретить YouTube в России призывала главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она отмечала, что он является разносчиком "разного рода зараз".

Тем же временем уточнялось, что в России пока не рассматривается полная блокировка видеохостинга. Однако член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин напоминал, что россиянам стоит помнить о рисках – с точки зрения доступа и хранения своих данных.

В июне Горелкин заявлял, что для оживления YouTube в России компания Google должна выплатить штрафы, вернуться и провести технологическое обновление CDN-сети. Также он подчеркивал, что платформа уже начала терять актуальность в России.