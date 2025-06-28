Депутат Горелкин: YouTube постепенно теряет технологическую актуальность в РФ

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Компания Google должна выплатить штрафы, вернуться в Россию и провести технологическое обновление CDN-сети, чтобы оживить YouTube в стране. Такие условия назвал первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.

По его словам, платформа постепенно теряет технологическую актуальность в РФ. В частности, к настоящему моменту количество просмотров на YouTube снизилось примерно на треть и продолжает уменьшаться.

"Замедление дало хороший буст развитию (отечественных. – Прим. ред.) видеохостингов. И я надеюсь, что наши видеохостинги воспользуются этим неожиданным подарком", – отметил Горелкин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий также выразил уверенность, что некоторые из российских платформ смогут не только конкурировать с локальными игроками, но и составить серьезную конкуренцию американскому монополисту.

В апреле этого года с призывом полностью запретить YouTube в России выступила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, он является разносчиком "разного рода зараз".

Тем не менее в России пока не рассматривается блокировка хостинга, заверял депутат Антон Немкин. Однако он отметил риски для пользователей, связанные с доступом и хранением данных на зарубежной платформе, которая продолжает нарушать российское законодательство, распространяя запрещенный контент.