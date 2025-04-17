Депутат Немкин заявил, что в России не планируют блокировать YouTube

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В России пока не идет речь о блокировке или отключении платформы YouTube, заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

При этом депутат отметил, что российским пользователям стоит помнить о рисках – как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе. Он напомнил, что YouTube продолжает допускать многочисленные нарушения российского законодательства, а именно – распространяет запрещенный контент и игнорирует требования по удалению отдельных материалов.

Но несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке YouTube в России пока не принимается. Однако платформа находится под пристальным вниманием, и ее работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян призвала полностью запретить YouTube в России. По ее мнению, он является разносчиком "разного рода зараз".