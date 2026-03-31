Около 7 тыс человек примут участие в забеге в "Лужниках" 5 апреля

Шоссейный забег "Апрель" пройдет в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве 5 апреля. В нем примут участие около 7 тысяч человек, которые выйдут на дистанцию 5 километров, сообщил директор забега и сооснователь "Бегового сообщества" Дмитрий Тарасов.

Забег откроет сезон стартов от команды "Бегового сообщества" и состоится при поддержке столичного правительства и департамента спорта.

"Для многих участников это первый старт – возможность попробовать свои силы на дистанции 5 километров и получить соревновательный опыт. При этом для более опытных бегунов это классная возможность оценить свою форму после межсезонья", – подчеркнул Тарасов.

Забег начнут участники третьего этапа Студенческого кубка БС сезона-2025/26. Старт для мужчин и женщин сделают раздельным. Мужчины побегут в 09:00, а в 09:15 – женщины. Основной старт запланирован на 10:00.

При этом, как уточнил Тарасов, около половины бегунов впервые примут участие в мероприятии. Для 15% из них забег станет первым стартом в серии "Бегового сообщества", а еще 34% уже участвовали в других мероприятиях серии.

Вместе с тем с 1 апреля в Москве стартуют бесплатные тренировки по бегу в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия пройдут для спортсменов всех уровней подготовки. Проводить их будут профессиональные тренеры. Тренировки организуют более чем на 60 площадках.

