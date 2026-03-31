Собянин: Москва продолжит поддерживать проект "Православная энциклопедия"

Москва продолжит оказывать поддержку в работе над "Православной энциклопедией". В 2026 году город уже закупил 12,5 тысячи ее экземпляров для столичных учреждений, рассказал Сергей Собянин на 34-м совместном заседании наблюдательного, попечительского и общественного советов по изданию энциклопедии.

Градоначальник подчеркнул, что работа над энциклопедией не должна завершаться на текущем этапе. Он поддержал предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о дальнейшем развитии информационного портала и научно-исследовательской деятельности в рамках проекта.

"Москва на 10 лет продлевает решение о предоставлении здания для работы над энциклопедией тех сотрудников, которые этим там занимаются", – отметил мэр.

Собянин заверил, что правительство Москвы продолжит уделять самое пристальное внимание проекту и оказывать непосредственную помощь в издании. Он поблагодарил членов попечительского совета за совместную работу, а создателей издания – за внимание к истории развития Москвы и статьям о выдающихся москвичах.

По словам главы города, за четверть века глубоких научных исследований произошло переосмысление многих фактов истории России и церкви, хотя работа могла бы быть выполнена быстрее. В итоге был создан бесценный труд, который, по его мнению, станет одним из основополагающих для изучения истории государства и церкви.

Патриарх Кирилл поблагодарил Собянина за поддержку проекта и отметил, что в работе над энциклопедией, занявшей три десятилетия, участвовали сотни людей – представители Русской православной церкви, ученые из Российской академии наук (РАН), ведущих вузов и других стран. Он заявил о необходимости популяризации издания, создания его англоязычной онлайн-версии и электронного портала.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, возглавлявший общественный совет по созданию энциклопедии, обратил внимание на важность продвижения энциклопедии в регионах. Он подчеркнул, что пока только Москва по решению Собянина обеспечила школам доступ к изданию, тогда как в регионах этот труд остается недоступным для школ и многих библиотек.

Уточнялось, что в ходе заседания были презентованы 73-й, 74-й и 75-й тома энциклопедии.

Специализированная энциклопедия издается с 2000 года церковно-научным центром Русской православной церкви (РПЦ). Для его поддержки были созданы наблюдательный совет (председатель – патриарх Кирилл), попечительский совет (председатель – Собянин) и общественный совет (председатель – Володин).

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году полностью завершили реставрацию 14 объектов культурного наследия религиозного назначения. В частности, работы коснулись колокольни в усадьбе Кусково, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церкви Троицы на Карамышевской набережной и Успения в Казачьей слободе.