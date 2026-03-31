В столице не выявлено ни одного случая заражения вирусом "Цикада"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве по итогам последних исследований не выявлено ни одного случая заражения вирусом "Цикада", рассказали в пресс-службе столичного Депздрава.

В департаменте указали на то, что в СМИ и социальных сетях упоминаются случаи появления нового вида коронавируса. Однако в городе проводится постоянный мониторинг циркулирующих вирусов. Помимо этого, для понимания генетической изменчивости возбудителя проводится полногеномное секвенирование всей линейки ОРВИ.

"По результатам мониторинга вирус SARS-CoV-2 в настоящий момент не входит в тройку наиболее распространенных вирусов. В структуре вирусов доминируют те, которые обычно вызывают симптомы простуды: респираторно-синцитиальный вирус, метапневмовирус, риновирусы", – отметили в ведомстве.

В настоящий момент подвиды сезонных коронавирусов, аденовирусов и гриппа, которые обычно циркулируют в Москве, находятся в рамках обычной статистики для текущего времени года.

В свою очередь, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", что штамм "Цикада" способен вызвать так называемое "бритвенное горло". Он объяснил, что это более острая боль в горле. Также среди симптомов – насморк, заложенность носа, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Однако нет данных, которые указывают на то, что этот штамм тяжелее других вирусов.

Эксперт добавил, что в мае и июне начнется подъем заболеваемости коронавирусом. "Цикада" будет одной из самых заметных субштаммов, которые циркулируют по популяции людей.

Ранее Онищенко сообщил, что защититься от нового штамма можно, соблюдая правила личной гигиены. Кроме того, в период сезонных заболеваний нужно не забывать правила личной и коллективной безопасности: мыть руки и обращаться к врачу в случае появления симптомов заболевания.

