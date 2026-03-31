Подросток в ХМАО устроил сплав по реке в ванне

В ХМАО подросток решил устроить сплав по реке в ванне. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Урай.

Спасатели обнаружили ребенка во время патрулирования береговой зоны рек Конда и Колосья. Его извлекли из самодельного плота и передали правоохранителям.

Также родителей призвали внимательно следить за детьми, особенно в период каникул.

Ранее семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Он вместе с другом отправился кататься на велосипедах.

Подъехав к реке, они вышли на лед, чтобы побросать камни в воду. Однако один из детей провалился в промоину, а второй сумел выбраться на берег.