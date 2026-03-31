31 марта, 13:54

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,8 млн руб за запрещенный контент

Фото: depositphotos/JanPietruszka​

Таганский суд Москвы назначил американской компании Google LLC штраф на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, передает РИА Новости.

Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее суд также оштрафовал Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.

Помимо этого, был оштрафован и мессенджер Telegram на 10,5 миллиона рублей. Платформу привлекли к ответственности за отказ удалить информацию, связанную с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

