Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,8 млн руб за запрещенный контент

Таганский суд Москвы назначил американской компании Google LLC штраф на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, передает РИА Новости.

Суд признал компанию виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ.

Ранее суд также оштрафовал Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента. Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.

Помимо этого, был оштрафован и мессенджер Telegram на 10,5 миллиона рублей. Платформу привлекли к ответственности за отказ удалить информацию, связанную с экстремистской деятельностью и пропагандой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

