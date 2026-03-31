Пасынка Стаса Намина приговорили к 18 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Московский областной суд приговорил пасынка Стаса Намина Романа Ткаченко к 18 годам колонии по делу об убийстве бабушки и сводного брата, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Ему назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Ожидается, что защита Ткаченко обжалует окончательное решение в апелляционной инстанции.

Ткаченко был арестован по обвинению в убийстве сводного брата и бабушки в 2023 году. Тела с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре 19 октября. СМИ позднее удалось восстановить хронологию убийства сына и тещи рок-музыканта.

Обвиняемый полностью признал вину, хотя не согласился с квалификацией своих действий. По его словам, он любил убитых бабушку и брата, однако всегда состоял в плохих отношениях с Наминым.

Во время последнего слова Ткаченко публично раскаялся и попросил прощения у близких, в том числе у отчима, и встал на колени в "аквариуме" зала суда.

Защита также указывала на то, что у обвиняемого есть проблемы с ментальным здоровьем – в прошлом он предпринимал попытки самоубийства, а после совершения преступления он катался по полу и "произносил странные фразы". Его мать также говорила о "хрупкости психики" и отмечала, что причины трагедии кроются в "сложных семейных обстоятельствах".

Тем не менее суд по просьбе представителя гособвинения исключил из обвинения классификацию "в беспомощном состоянии". Экспертиза также не нашла у мужчины тяжелого психического расстройства. В результате Ткаченко был признан виновным по статье "Убийство двух лиц".