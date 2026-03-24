Прокуратура запросила 20 лет колонии для пасынка Стаса Намина за двойное убийство

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина, Роман Ткаченко, который обвиняется в двойном убийстве, выступил в суде с последним словом. Новые подробности – в материале Москвы 24.

"Я искренне люблю бабушку и Артема"

Пасынкок музыканта Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян), Роман Ткаченко, который обвиняется в двойном убийстве, выступил с последним словом в суде 23 марта.





Преступление в семье основателя группы "Парк Горького" произошло в октябре 2023 года. В подмосковной Истре были убиты теща Стаса Намина, Полина Ткаченко, и его родной сын от третьей супруги, 30-летний Артем Микоян. По обвинению в совершении преступления арестовали Романа Ткаченко, сына третьей жены Намина – Галины.

Ткаченко заявил, что раскаивается и его действиям нет оправдания. Обвиняемый даже встал на колени в "аквариуме" суда, сообщили РИА Новости.





Роман Ткаченко пасынок Стаса Намина, обвиняемый в двойном убийстве Я хочу попросить прощения, сказать искреннее раскаяние своей маме. Мама, прости меня, пожалуйста… Я хочу попросить прощения у Анастаса Алексеевича, хотя и не рассчитываю, что он меня простит. Я за этот поступок должен ответить, отвечу за него… Я искренне люблю бабушку и Артема.

В суде выступила мать обвиняемого, отметив, что у того были проблемы с психикой.

"Я виновата, потому что связала жизнь с очень жестоким человеком. У Ромы психика хрупкая, у него есть проблемы, они усугубились. Поверьте, причины были", – сказала женщина.

Защита Ткаченко также построила выступление на том, что у Романа есть проблемы с ментальным здоровьем, заявив, что в течение жизни он пытался покончить с собой, а во время убийства находился в состоянии аффекта: катался по полу и говорил про "дьявола" и "аборт". Адвокат уточнил, что отношения с отчимом у Романа не сложились.

В свою очередь, прокурор запросил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Суд вынесет приговор 31 марта.

"Никогда не был моим сыном"

Ранее СМИ восстановили хронологию преступления на основании показаний свидетелей и самого Романа Ткаченко. Мужчина рассказал на допросе, что решил навестить бабушку на даче в Истре и помочь по хозяйству. Однако, по его словам, в какой-то момент у него случился провал в памяти. Когда Роман пришел в себя, увидел труп бабушки с многочисленными ножевыми ранениями.

Затем Ткаченко позвонил сводному брату Артему и рассказал о случившемся. Тот приехал на дачу, по пути предупредив маму Романа. Она тоже приехала в Истру, где нашла сначала тело Артема, затем лежащего на полу Ткаченко, который бормотал что-то невнятное о боге, а потом и свою мертвую мать. При этом обвиняемый сам вызвал полицию.

Роман признал вину в содеянном, указав в качестве мотива давний семейный конфликт из-за продажи дома. После случившегося Намин назвал пасынка "отморозком", добавив, что давно прекратил общение с ним.

"Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда", – сказал музыкант журналистам.

По данным СМИ, Ткаченко уже был ранее судим: в 2007-м он сбил насмерть женщину в Москве и получил 2 года условно.

