"Психически нестабилен": что известно о признавшемся в двойном убийстве пасынке Намина

В частном доме в Подмосковье в ночь на 19 октября зарезали тещу и сына рок-музыканта Стаса Намина. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого был задержан пасынок артиста. На допросе мужчина признался в двойном убийстве. Рассказываем подробности.



Двойное убийство

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В ночь на 19 октября в подмосковной деревне Крюково в частном доме зарезали пожилую тещу и сына основателя группы "Парк Горького" Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян). По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого задержали пасынка музыканта, Романа Микояна. На допросе, когда мужчину спросили, что он совершил, тот ответил: "Два убийства: моего брата и бабушки". В качестве мотива Роман назвал давний семейный конфликт.

"Обвиняемый пояснил, что после ссоры дождался, когда бабушка уснет, и совершил ее убийство. Затем он позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. По приезде родственника в ходе конфликта обвиняемый убил и его. После этого мужчина сам позвонил в полицию", – рассказали в ГСУ СК России по Московской области.

По данным СМИ, в момент расправы 39-летний Роман мог находиться под действием запрещенных веществ. По одной из версий, он якобы поссорился с бабушкой и братом из-за нотаций насчет употребления наркотиков. По другой, конфликт начался на почве имущественных споров. Мужчина якобы потребовал от пенсионерки продать загородный дом, но получил отказ. В итоге подозреваемый расправился с бабушкой, нанеся ей несколько ударов ножом в область груди и голову. После чего на улице напал на своего брата, который получил не менее 11 ножевых ранений.

Стас Намин прокомментировал случившееся. Он назвал произошедшее страшной трагедией и сообщил, что давно не общался с пасынком.





Стас Намин музыкант Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда.

В пресс-службе Центра Стаса Намина уточнили, что тот никогда не усыновлял задержанного. Более того, отмечается, что мужчина сам взял фамилию и отчество артиста, чтобы его считали сыном рокера. Кроме того, в пресс-службе добавили, что Роман уже имеет судимость, несколько раз его привлекали по подозрению в убийстве. "Стас много лет не общался с мамой Романа и с ним, потому что категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы. <...> Роман – нигде всерьез не работающий игроман, страдающий высокомерием, ненавистью к людям, жестокостью и наркозависимостью", – заявили в пресс-службе центра.



У Стаса Намина было несколько браков. Первый – с Анной Исаевой, второй – с певицей Людмилой Сенчиной. С третьей женой Галиной он познакомился в конце 1980-х годов. В браке с ней у Намана появился родной сын Артем, который и был убит в Крюкове.



"Никаких даже признаков"

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Соседка убитой тещи Намина рассказала, что незадолго до трагедии Роман и Артем приехали в гости к бабушке, чтобы помочь с огородом.





из рассказа местной жительницы Ей привезли землю, и они оба возились, еще мне помахали. И Ромка тут, и Артем. <...> Никаких даже признаков не было, что что-то могло случиться. Оба веселые, оба помахали.

В свою очередь, первая жена Стаса Намина Анна Исаева в беседе с журналистами негативно охарактеризовала Романа. "Реально мальчик был странный, психически нестабильный. Родной сын Артем был прекрасный, знаю его хорошо, он из мира кино", – уточнила она.

При этом бывший коллега задержанного Евгений Бородов в беседе с РЕН ТВ рассказал, что не замечал за ним приступов агрессии.





Евгений Бородов бывший коллега задержанного Эта новость вообще не вяжется с тем, что я знаю про Рому. И никогда не было никаких историй про какие-то конфликты с семьей. Всегда он и про брата хорошо отзывался. Я так понимаю, что с отцом они не особо хорошо общались. Он сам хороший семьянин, у него дочка и жена. Идеальная семья. Никогда не скажешь ничего такого.

По данным СМИ, пасынок Намина был директором по развитию одной аналитической компании. У мужчины уже есть судимость за то, что в 2007 году он сел пьяным за руль и сбил 42-летнюю учительницу математики на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает Life.ru. От полученных травм женщина скончалась на месте. Пасынка Намина тогда задержали, суд приговорил его к двум годам условно.

Сейчас мужчине может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Лет 10 ему грозит точно. В данном случае преступление будет квалифицировано по статье "Убийство двух лиц", за которое грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное.

По словам эксперта, суд отнесет к отягчающим обстоятельствам предполагаемое наркотическое опьянение задержанного и привлечение его к уголовной ответственности ранее.

