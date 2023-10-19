Пасынок Намина рассказал подробности убийства брата и бабушки

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

На допросе у следователей пасынок Стаса Намина Роман Микоян дал показания, рассказав, как совершил убийство бабушки и брата. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По его словам, мотивом убийства стал давний семейный конфликт. В СК сообщили, что после ссоры мужчина выждал момент, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем пасынок позвонил брату Артему Микояну и потребовал, чтобы тот приехал домой. Когда он добрался до места, подозреваемый расправился и с ним. Спустя некоторое время Роман Микоян сам заявил сотрудникам полиции о произошедшем.

В связи с этим следователи предъявили 39-летнему москвичу обвинение в убийстве бабушки и брата по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ.

На данный момент следователи и криминалисты продолжают работу по уголовному делу. Сейчас СК запланировал проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетических, психолого-психиатрических экспертиз.

"У обвиняемого взят материал для проведения токсикологического исследования для проверки на состояние опьянения. Проводятся допросы", – добавили в ведомстве.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Также на телах специалисты обнаружили травмы, нанесенные молотком.

Позднее сообщалось, что подозреваемым в убийстве является пасынок Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Он признался в содеянном.

После случившегося Намин назвал Романа "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

Пасынок Стаса Намина признался в двойном убийстве