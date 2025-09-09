Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура назвал P. Diddy заказчиком

Обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура указал на причастность к преступлению P. Diddy, который и без того ожидает приговора по другому делу. Что известно о расследовании одного из самых громких преступлений ХХ века, читайте в материале Москвы 24.

Кто заказчик?

Фото: ASSOCIATED PRESS/L.E. Baskow

8 сентября журналисты американской газеты USA Today сообщили, что экс-член преступной банды "Крипс" Дуэйн "Киф Ди" Дэвис, обвиняемый в убийстве музыканта Тупака Шакура, заявил о причастности к преступлению рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс).

По данным СМИ, в сентябре 1996 года после боксерского поединка в Лас-Вегасе Шакур ударил соперника Орландо Андерсона кулаком. Потерпевший рассказал о конфликте своему дяде – Дуэйну Дэвису, который решил заступиться за племянника.

Однако, как стало известно полиции, это был не единственный мотив. Дэвис якобы решил организовать убийство Шакура и основателя звукозаписывающей компании Death Row Records Шуга Найта (настоящее имя – Мэрион Хью), потому что рэпер P. Diddy объявил награду в 1 миллион долларов за расправу над ними, пишет газета.

Через несколько часов после драки в Шакура выстрелили из проезжавшей мимо машины. Рэпера ввели в искусственную кому, но несколько дней спустя он умер в больнице. Найт же получил ранение в голову, но выжил. СМИ указали, что P. Diddy мог оплатить аренду Cadillac, из которого стреляли в Тупака. Помимо этого, в материалах гражданских исков против Комбса говорится, что он якобы хвастался тем, что "заказал" Шакура.



Тем не менее сам продюсер неоднократно опровергал свою причастность к преступлению и никогда официально не был подозреваемым в убийстве коллеги.

При этом Дуэйну Дэвису предъявили обвинение в сговоре с целью организации убийства Шакура в 2023-м, в том же году мужчину задержали после обыска в его доме. Сам Дэвис в одном из интервью признавался, что в момент убийства Тупака действительно находился в машине, из которой в него выстрелили. Кроме него, в авто был его племянник и еще двое мужчин. При этом он не уточнил, кто стрелял в рэпера, сославшись на "кодекс улиц".

Дэвис не признал себя виновным и сейчас ожидает судебного решения.

Новые проблемы

Фото: Invision for REVOLT/Marc Serota

Кроме пока неофициального нового обвинения, P. Diddy предъявлен ряд других. Он практически год находится под арестом по федеральному делу. Музыкального магната арестовали 17 сентября 2024 года в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке. Позже ему выдвинули обвинения в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке с целью занятия проституцией.

Первое судебное заседание состоялось 12 мая 2025 года. СМИ сообщали, что прокуратура вызвала в суд 34 свидетеля, среди которых была бывшая девушка звезды – Кассандра Вентура. Именно она первой подала иск против рэпера в ноябре 2023 года.

Кассандра заявила, что музыкант на протяжении 13 лет отношений подвергал ее насилию, унижал, заставлял употреблять наркотики и принуждал к интимной связи в ходе так называемых freak-off вечеринок. Позже, в мае 2024-го, в Сети появилось видео из отеля InterContinental, на котором рэпер избивает Вентуру, пытающуюся от него сбежать. Ролик прокуроры использовали против Комбса в суде.

Также о секс-вечеринках в доме P. Diddy и в различных отелях рассказала вторая свидетельница, выступившая под именем Джейн. Она подтвердила, что музыкант вынуждал своих возлюбленных принимать в них участие, в том числе и ее.

Ассистент рэпера Брендан Пол рассказал в суде, что именно он занимался подготовкой номеров в отелях, писало издание Vibe. Пол поделился, что приносил в номер детское масло, презервативы, алкоголь, десятки свежих полотенец, а также запрещенные вещества. При этом министерство внутренней безопасности во время обыска дома знаменитости изъяло более тысячи бутылок детского масла.

Однако защита, возглавляемая адвокатом Марком Агнифило, сделала ставку на отсутствие прямых доказательств принуждения. В итоге присяжные заседатели единогласно оправдали Комбса по обвинениям в рэкете и торговле людьми, так как прокуратура не смогла доказать наличие принуждения, насилия или мошенничества. По двум пунктам транспортировки для занятия проституцией (нарушение закона Манна) P. Diddy признали виновным: по ним музыканту грозит до 10 лет лишения свободы.

Оглашение приговора состоится 3 октября 2025 года. Прокуратура настаивает на максимальном сроке, а также выступает против того, чтобы Комбса отпустили из-под стражи до вынесения приговора, ссылаясь на риск побега. В начале июля суд отказал в освобождении медиамагната под залог в 1 миллион долларов.