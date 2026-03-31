"Ведомости": Минцифры предложило создать госплатформу для электронной почты

Минцифры России предложило создать государственную систему электронной переписки между гражданами, бизнесом и государством. Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на законопроект о реформе почтовой отрасли.

Речь идет о единой платформе для пересылки документов с цифровыми почтовыми ящиками, которые будут создаваться через аккаунт на Госуслуги.

Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых подключение к системе предлагается сделать обязательным и платным. Предусматривается ежемесячная абонентская плата за использование ящика, а также отдельные тарифы за отправку юридически значимых сообщений. При этом детали тарифной модели в документе не раскрываются.

Согласно проекту, при отсутствии оплаты доступ к почтовому ящику могут приостановить, а сведения о нем передавать в налоговые органы как о недостоверном адресе. Вместе с тем пользователям обещают бесплатные СМС-уведомления о новых сообщениях.

Запуск системы может быть назначен на 1 сентября 2026 года. Для самозанятых регистрация цифрового ящика станет обязательной сразу, а действующим пользователям нужно будет оформить его до 1 марта 2027 года.

Оператором платформы предполагается назначить федеральную почтовую организацию, вероятно "Почту России". Правительство определит порядок работы системы, случаи обязательного использования и тарифы.

При этом в Минцифры и "Почте России" не стали комментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщили, что мобильные операторы якобы введут плату за использование VPN-сервисов. По информации журналистов, 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещание с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла. Он попросил принять меры против использования клиентами средств обхода блокировок.

Однако позднее ведомство выступило против введения ответственности за использование VPN. В Госдуме также заявили, что о полном запрете VPN-сервисов и введении ответственности за их использование обсуждение не идет.